Le Conseil des femmes francophones perd son financement

Le Conseil des femmes francophones de Belgique (CFFB), pilier de la cause féministe, vient de perdre son financement public et risque donc de disparaître du paysage associatif, estime sa présidente Sophie Rohonyi dans L'Echo mardi.

La décision a été prise par l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui, pour la première fois, est chargé d'instruire les demandes d'agréments et de financement des associations œuvrant pour les causes féministes.

Pour 2024, l'association perd son agrément pour cinq ans au moins comme coupole d'association féministe, et un financement annuel de 90.000 euros. "Le Conseil, qui regroupe une cinquantaine d'associations est en danger de mort à la veille de son 120 e anniversaire", déplore Sophie Rohonyi, également députée fédérale DéFI.