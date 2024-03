Les achats en ligne, incontournables pour de plus en plus de Belges: 16,3 milliards d'euros dépensés en 2023

En 2023, les Belges ont acheté pour 16,3 milliards d’euros en ligne. Une hausse de 10,7 % par rapport à 2022. Le tourisme et les vêtements sont les achats les plus fréquents sur les plateformes.

Selon un nouveau rapport de la Fédération belge de l’e-commerce, appelée Becom, les consommateurs belges ont dépensé 16,3 milliards d’euros en 2023, soit une hausse de plus de 10 % par rapport à 2022. "En comparaison avec il y a cinq ans (2019), on observe déjà un surplus de 4,8 milliards d’euros dans les achats en ligne. Environ un quart de toutes les dépenses s’effectuent aujourd’hui en ligne", explique Greet Dekocker, Directrice générale chez Becom. Elle poursuit : "La forte augmentation du nombre d’achats en ligne ne provient pas tant des commandes de produits ou de vêtements, mais surtout de la progression des achats de services sur Internet – comme les voyages organisés ou les billets d’avion. Les dépenses en services en ligne (8 milliards d’euros) ont ainsi retrouvé leur niveau d’avant la pandémie. Près de 60 % de tous les services sont achetés en ligne."

Si l’on suit le top 3, ce sont donc les produits de service que préfèrent les Belges. "Les plus fortes hausses que nous observons concernent les services. Une tendance qui suggère que les Belges dépensent plus volontiers pour des expériences – comme des voyages, des expositions et des concerts – que pour des produits matériels. Cette tendance se dessine depuis 2021", indique Greet Dekocker. En effet, les voyages organisés représentent plus de 3 milliards d’euros, avec une hausse impressionnante de 28 % par rapport à 2022. Les consommateurs ont dépensé 2,1 milliards pour des billets d’avion et d’hébergements. Les vêtements représentent 1,6 milliard d’euros, une légère baisse (1,6 %) par rapport à l’année précédente.

Le défi des commerçants belges

Toujours selon Becom, le plus grand défi pour les commerçants belges est leur présence sur les "marketplaces", telles qu’Amazon ou Aliexpress. Sur les 16,3 milliards d’euros dépensés en ligne, les Belges ont dépensé 5,5 milliards d’euros sur des boutiques en ligne ou des plateformes commerciales étrangères. "Pour surfer sur la croissance de l’e-commerce, les commerçants belges devraient être plus actifs sur les marketplaces en ligne. Les entrepreneurs qui ont déjà franchi cette étape indiquent qu’ils enregistrent une hausse moyenne de leur chiffre d’affaires de 23 %. D’où notre conseil : testez votre gamme de produits sur une marketplace", conclut Greet Dekocker.