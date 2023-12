Les marques d'assurances Partners et NELB désormais regroupées sous ACM Insurance

Les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) regroupent leurs différentes marques présentes sur le marché belge, comme Partners et NELB, sous une seule appellation: ACM Insurance, indique le groupe ACM dans un communiqué publié mercredi.

"Les dénominations sociales de ses deux entités évoluent pour annoncer plus clairement leur appartenance au groupe: ACM Belgium (anciennement Partners Assurances) et ACM Belgium Life (anciennement NELB). Elles commercialiseront leurs produits sous une nouvelle marque unique: ACM Insurance."

Acteur majeur de l'assurance en France, le groupe des Assurances du Crédit Mutuel est actif en Belgique sur les marchés des assurances de biens et de personnes (Partners Assurances) et de l'assurance vie (NELB), des produits commercialisés essentiellement par la banque Beobank.

Les offres phares restent les assurances habitation, automobile, emprunteurs et prévoyance, l'assurance épargne et plus récemment l'épargne pension des professionnels.

Le groupe ACM va par ailleurs moderniser ses six agences physiques en Belgique. La principale, située à la Gare Maritime de Bruxelles, a été inaugurée mardi. Les autres, trois en Wallonie et deux en Flandre, ouvriront d'ici le début de l'année 2024.