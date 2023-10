Les prix du gaz en Europe atteignent leur plus haut niveau depuis février

Les prix sur le marché européen du gaz naturel continuent d'augmenter, atteignant vendredi leurs plus hauts niveaux depuis février.

Vendredi, le contrat à terme de référence TTF pour livraison dans un mois a coûté jusqu'à 56,10 euros par mégawattheure (MWh) à la bourse d'Amsterdam, le prix le plus élevé depuis environ huit mois.

Les prix sont influencés par les risques liés à l'offre et par les prévisions météorologiques qui annoncent une baisse des températures.

Du côté de l'offre, la fermeture temporaire d'un grand gisement de gaz naturel en Méditerranée, la fermeture pour cause de dommages du gazoduc Balticconnector entre la Finlande et l'Estonie, et le risque permanent de grève dans l'industrie australienne du gaz naturel sont source d'incertitude.

À cette incertitude s'ajoute le conflit entre Israël et le groupe islamiste Hamas.