Fermeture des banques pendant 4 jours pour Pâques: faut-il s'inquiéter pour le paiement de son salaire?

Faut-il s'inquiéter pour le paiement de son salaire ce mois-ci en raison du weekend de Pâques et ses jours de congés bancaires? Les virements automatiques sont suspendus tout le weekend pascal. Le vendredi saint est un Bank Holiday, les banques sont fermées. De même que le lundi de Pâques qui est férié.

La fédération belge des banques se veut rassurante. Le Belge touchera son salaire dans les temps et même un peu en avance. "En principe, il n'y aura pas d'inquiétude à avoir. Les jours de fermeture sont généralement bien connus et sont également relayés par les banques auprès des entreprises qui sont clientes. Les entreprises conviennent généralement avec leur banque à quel moment les fiches de paie doivent être traitées. Et si ça tombe un jour non ouvrable, la banque les traitera le jour ouvrable qui précède. Il s'agit généralement d'un accord contractuel avec la banque. Le maximum est fait pour que l'argent arrive à temps", assure Charline Gorez, porte-parole de Fébelfin.