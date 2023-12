Les tarifs de télécommunications largement supérieurs à ceux des pays voisins

Pour les profils qui nécessitent la téléphonie mobile avec 1.000 minutes et un faible volume de données (jusqu'à 5 Go par mois), le consommateur belge paie largement plus cher que ses voisins (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Luxembourg et Allemagne). Pour des besoins moyens entre 20 et 70 Go, la Belgique garde sa position intermédiaire et se situe dans la moitié la moins chère des six pays pour certains profils d'utilisation. Cependant, c'est de nouveau en Belgique que les consommateurs qui souhaitent 100 Go paient le plus cher, relève l'Institut des télécommunications.

Par ailleurs, la Belgique est "de loin le pays le plus cher pour les offres groupées 4P (comprenant l'internet, la télévision numérique, la téléphonie mobile et la téléphonie fixe) qui sont très populaires".