L'inflation grimpe à 3,20% en février

L'inflation poursuit sa progression et est passée de 1,75% en janvier à 3,20% en février, annonce mercredi l'office de statistiques Statbel. Elle n'a plus été aussi élevée depuis août dernier (4,09%). Sur la base de l'indice santé, l'inflation s'élève à 3,22%, contre 1,71% en janvier et 1,28% en décembre.

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, diminue par contre pour le 9e mois consécutif et atteint 4,25% en février, contre 4,70% en janvier et 5,47% en décembre.

L'inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) diminue également pour le 11e mois d'affilée et s'établit à 4,65% contre 6,58% en janvier.