L'inflation se stabilise en mars: voici les produits qui ont augmenté

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, diminue pour le 10e mois consécutif et s'établit à 3,85% en mars, contre 4,25% en février.

L'inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) diminue également pour le 12e mois consécutif et s'établit à 3,21% contre 4,65% en février.

Les principales hausses de prix enregistrées en mars concernent les fruits, le gaz naturel, les entretiens et réparations de véhicules, le chocolat et les confiseries, les vêtements, les voyages à l'étranger et les villages de vacances. Les boissons alcoolisées et les légumes ont, par contre, exercé un effet baissier sur l'indice.

En ce qui concerne l'énergie, on constate depuis mars 2023 une inflation négative, qui s'établit à -1,61% ce mois-ci contre -5,34% le mois dernier et -22,30% en janvier. Les augmentations de ces derniers mois sont dues à l'élimination progressive de l'impact du forfait de base pour l'électricité et le gaz naturel.