Michael Anseeuw sera le nouveau président de Febelfin

Le mandat de Michael Anseeuw durera trois ans, jusqu'à la fin de l'année 2026.

"Le rôle du secteur financier dans le tissu économique et social est plus crucial que jamais", indique le futur président de Febelfin. "Ensemble, nous stimulons la croissance économique en mettant l'accent sur l'innovation, la durabilité et l'inclusion sociale, nous garantissons la stabilité et nous fournissons des solutions aux particuliers, aux entreprises et aux institutions. Le secteur ne peut réussir dans sa mission qu'en collaborant avec tous les acteurs économiques et sociaux."