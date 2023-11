Moins de 25% des offres sont des bonnes affaires durant le Black Friday, selon Testachats

Un peu moins de 24% des offres sont réellement de bonnes affaires durant le Black Friday, selon Testachats. Pour l'organisation de défense des consommateurs, un bon deal est celui qui porte sur un produit ayant obtenu de bons scores de qualité à ses tests et dont le prix n'est pas supérieur à la moyenne des prix les plus bas des 12 derniers mois.

Sur les plus de 17.000 deals que suit Testachats dans 28 catégories de produits, seuls un peu plus de 4.200 sont réellement de bonnes affaires, soit 24%.

C'est dans la catégorie des téléviseurs que l'on trouve le plus de bonnes affaires (17%), selon Testachats, suivi des imprimantes (11%), des smartphones (7%), des casques et écouteurs (6%) et des micro-ondes (5%).