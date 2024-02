Plus de 230 millions d'euros récoltés après le deuxième jour de souscription

C'est, sans surprise, le bon d'État à un an qui a été particulièrement plébiscité, avec 92 millions d'euros souscrits par les établissements placeurs, et 131 millions d'euros via le service des Grands-Livres. Les bons à trois ans ont drainé 6 millions d'euros via les établissements placeurs et 4 millions supplémentaires par les Grands-Livres.

Ces bons d'État, qui seront émis le 4 mars, sont assortis de taux d'intérêt brut de 3% pour le bon à un an et de 2,5% pour celui à trois ans. Cela correspond à un taux d'intérêt net de respectivement 2,10% et 1,75%.