Que faire des chèques consommation papier que de nombreux commerçants refusent?

Chaque commerçant peut en effet accepter ou refuser les chèques, c'est son choix, et il en est de même pour le format. Il peut décider d'accepter ou de refuser les chèques électroniques et/ou papier.

La seule option est de se rendre sur le site web et de regarder où elle peut les dépenser. Il faut indiquer son code postal et cocher la case "chèques papier" pour obtenir la liste des commerces concernés.

Dans le cas de Julie, la question a été posée au service qui émet ces chèques, c'est-à-dire Sodexo. Il n'est malheureusement pas possible de les convertir en chèques électroniques.

Il faut savoir que pour lui, les chèques papier sont plus "lourds" à gérer, au contraire des chèques digitaux, qui se trouvent donc sur votre carte, ce qui accélère le processus de remboursement et réduit la charge administrative.

Bonne nouvelle tout de même : le secteur est en pleine digitalisation depuis plusieurs années. Par exemple, vos éco-chèques et vos chèques repas n’existent plus en version papier. C'est un format qui va progressivement disparaître et tout se retrouvera alors sur votre carte magnétique.

Ces chèques consommation sont un avantage pour les travailleurs qui a pour but de renforcer votre pouvoir d’achat en cette période d’inflation.

Avec ces chèques, vous pouvez acheter de la nourriture ou des produits écologiques pour un montant maximum de 750 euros.