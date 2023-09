Rouler au "rouge": pour contrer l'inventivité des fraudeurs, les douanes ont développé un nouvelle technique de détection

Prélever votre carburant et vérifier sa couleur sont des étapes essentielles du contrôle de la douane. L'objectif est de repérer le gasoil de chauffage grâce à un marqueur particulier et à un colorant rouge.

Les prix élevés à la pompe poussent de plus en plus d'automobilistes à rouler au rouge, autrement dit, au mazout de chauffage. C'est évidemment illégal. Pour contrer l'inventivité des fraudeurs, les douanes développent de nouvelles techniques de détection.

Mais dans la plupart des cas, les fraudeurs parviennent à l'enlever, ce qui va bientôt changer. "Il y avait moyen de masquer la fraude, mais maintenant, avec le nouveau marqueur, c'est quasiment impossible de l'extraire", assure Kristian Vanderwaeren, l'administrateur général de la douane belge.

Un nouveau marqueur applicable dans toute l'Union européenne. Pour la douane, il s'agit d'une avancée importante. Sur la route, le gasoil de chauffage est donc interdit. L'Etat perçoit près de 40 centimes par litre de moins par rapport au diesel ordinaire.

"On a fait en 2022 un peu moins de 30.000 contrôles et 2.000 étaient positifs. C'est un chiffre en augmentation au niveau du pourcentage de contrôles positifs. Notamment car on cible mieux les véhicules contrôlés. On va cibler les récidivistes", indique Florence Angelici, la porte-parole du service public fédéral des Finances.