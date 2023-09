Un chantier à 30 millions d'euros pour moderniser Aqualibi, qui rouvrira le 22 décembre

Les responsables du parc d'attractions Walibi (Wavre) ont présenté jeudi le chantier en cours pour moderniser le parc aquatique Aqualibi. Celui-ci est fermé depuis le 28 août et rouvrira le 22 décembre prochain, lorsqu'il sera équipé d'une nouvelle tour de 4 toboggans --uniques dans le Bénélux, selon les responsables-- et sera étendu de 1.000 m2, passant à une surface totale de 8.000 m2. En plus des quatre nouvelles attractions, les travaux s'inscrivent dans la trajectoire "zéro carbone" de Walibi: l'isolation sera renforcée, de nouveaux systèmes de chauffage installés, et 5.442 panneaux photovoltaïques seront placés par Engie, notamment sur des carports couvrant plus de 600 places de parking. L'investissement s'élève à 30 millions d'euros.

La nouvelle tour en forme de pyramide tronquée fait 25 mètres de haut et abritera quatre toboggans dont le "Duelling RocketBlast" permettant des duels de glissades en bouée et des remontées à grande vitesse grâce à la propulsion par jet d'eau. Il s'agit de la première attraction aquatique de ce genre en Europe. Le "Rally Racer", lui, proposera une course en tapis sur deux voies, les utilisateurs étant côte à côte. C'est le premier toboggan de ce genre dans le Benelux. La nouvelle tour sera reliée au parc aquatique par un couloir couvert longeant la rivière du Rapido. Un espace de détente et de restauration extérieur sera également ajouté.

Le volet "rénovation énergétique" du chantier s'inscrit dans la trajectoire "zéro carbone" annoncée par le parc d'attraction wavrien pour l'horizon 2030. L'isolation des toitures et des façades sera renforcée, de nouveaux systèmes de chauffage (pour l'eau et l'air) et de ventilation haute performance installés et des actions seront menées pour réduire la consommation d'eau. L'objectif est de réduire la consommation d'énergie de 80% dès 2024. Et 81% de la production des nouveaux panneaux photovoltaïques sera consommée sur place.