Voici les derniers chiffres sur les salaires moyens et salaires médians des Belges

L'âge influence notamment le salaire à la hausse, selon les données de l'office belge de statistiques, avec un point d'inflexion autour de 40 ans. Cet effet se fait toutefois surtout ressentir chez les employés. Ainsi, les employés de 60 ans et plus gagnent 183% de plus que les travailleurs 20 ans plus jeunes. Chez les ouvriers, l'écart de salaire n'est que de 37%.

En termes de secteur d'activité, l'industrie pétrochimique est la branche la mieux rémunérée de l'économie, avec un salaire mensuel moyen de 6.036 euros. Les salaires les plus bas sont versés dans l'horeca, avec un montant moyen de 2.731 euros. L'hébergement et le commerce de détail comptent aussi parmi les secteurs les moins bien payés.

Les personnes qui travaillent dans le centre du pays ont également plus de chances d'avoir un salaire élevé. La Région de Bruxelles-Capitale occupe la tête du peloton, avec un salaire mensuel moyen qui s'élève à 4.604 euros, dépassant ainsi de 18% la moyenne nationale.