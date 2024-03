30 ans de prison pour Sébastien de Monte, coupable du meurtre de Muriel Robert

La cour d'assises de Namur a prononcé vendredi une peine de 30 ans de prison et une mise à disposition du tribunal d'application des peines de 10 ans à l'encontre de Sébastien de Monte, 41 ans, reconnu coupable jeudi du meurtre de Muriel Robert.

Plus tôt dans la matinée, l'avocat général Iadanza avait requis 30 ans de prison et une mise à disposition du tribunal d'application des peines de 10 ans.

Les conseils de l'accusé, Mes Fery et Thirion, avaient mis en avant six circonstances atténuantes dans le chef de l'accusé et avaient demandé aux jurés, "afin de lui laisser un sentiment d'espoir", de ne pas le condamner à la peine maximale, ni de prononcer la mise à disposition du tribunal d'application des peines de 10 ans.