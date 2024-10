Loïc Nottet: du harcèlement à l’acceptation de soi, le message de sa saga littéraire "Les Aveuglés"

RTL info : Loïc Nottet, vous nous parler du deuxième tome de votre saga "Les Aveuglés" intitulé "La Terre des Reflets", publié chez Michel Laffont. Comment s’est passée l’écriture de ce second tome, en plein milieu de vos concerts et de votre tournée ?

C’est une carte qui va évoluer au fil des tomes. Si tout se passe comme prévu, il y aura un troisième et dernier tome pour conclure cette histoire. J’avais envie de montrer aux lecteurs à quoi ressemblait cet univers. On retrouve des endroits déjà découverts dans le premier tome, comme certaines parties de la Terre Sombre. J’y ai ajouté de nouveaux lieux comme les Montagnes de Soie, et une petite partie de la Terre d’Argent, qui sera davantage explorée dans le troisième tome.

Vous nous replongez dans cet univers fantastique, et dès le début du roman, on découvre une carte de la Terre d'Argent et de la Terre Sombre. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette carte ?

Depuis tout petit, j'ai toujours été un peu différent. Ma voix, par exemple, n’a jamais mué, et c'est vrai qu'à la cour de récré, ce n'était jamais évident. Je me suis toujours considérée comme quelqu'un qui n'était peut-être pas à sa place aussi. Je ne me reconnaissais pas toujours dans les règles de cette société ou dans les règles de ce monde. Et donc, j'ai eu ce besoin de créer un univers qui m'était propre. Et je suis hyper heureux que Michel Laffont ait accepté de me suivre dans cette aventure parce que ça me permet juste de développer ce que j'ai dans ma tête sur papier et de me faire plaisir, artistiquement, je m'évade.

Vous parlez de ce besoin de créer votre propre monde, mais aussi d’aborder des sujets importants comme l’anxiété et l’acceptation de soi.

Exactement, je ne voulais pas écrire un livre pour dire d'en écrire un, je voulais vraiment qu'il y ait un message. Depuis le début de ma carrière, je parle beaucoup du jugement des critiques, du regard de l'autre. Et je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut faire face à ça et ce n'est pas toujours évident, surtout quand on est ados et qu'on est en pleine évolution. J'avais envie qu'il aide aussi certaines personnes qui sont un peu perdues, qui sont un peu égarées, leur faire comprendre que ça arrive à tout le monde de se perdre, d'être confrontée à des personnes avec des discours un peu violents C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement scolaire, notamment.