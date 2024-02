Abdellatif Belarbi condamné à 25 ans de prison pour le meurtre d'Alban Demora à La Panne-2

Les raisons de l'altercation entre les deux hommes ce soir-là restent imprécises. L'enquête avait révélé qu'Abdellatif Belarbi vendait de la cocaïne dans son salon de coiffure, tandis qu'Alban Demora, 31 ans, était connu comme consommateur et vendeur de cannabis. Il est possible que la victime se soit arrêtée dans le salon de coiffure pour acheter de la cocaïne, mais un conflit au sujet d'une femme n'a pas non plus été totalement exclu.

Abdellatif Belarbi était initialement poursuivi pour assassinat, mais les jurés avaient décidé d'écarter la préméditation.

Selon le tribunal et le jury, Alban Demora avait traversé des périodes difficiles mais avait encore la possibilité de reprendre sa vie en main. Les conséquences pour les proches de la victime ont été qualifiées d'irréversibles et dévastatrices.