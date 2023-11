Alertes à la bombe dans les écoles: le suspect arrêté au Maroc a avoué les faits

Selon nos informations, un homme suspecté d'être l'auteur des alertes à la bombe dans les écoles a été identifié et arrêté au Maroc. L'individu exigeait une rançon et promettait un “Noël sanguinaire” s’il ne la percevait pas. Nos confrères de Sudinfo se sont procurés l'email envoyé par cet homme aux 27 écoles concernées. Dans ce message, il exige "10 millions d'euros" à verser sur un compte "en échange de donner l'emplacement des bombes". L'homme se présente également comme un "jihadiste".

Ce que l'on sait du suspect

Il est de nationalité marocaine et a été rapidement identifié par les forces marocaines et belges. L'homme a reconnu être l'auteur de l'email de menaces précisant qu'il y aurait des explosifs placés dans différentes écoles bruxelloises et du Brabant-Wallon. Aucune trace d'explosifs n'a été trouvée après les vérifications de la police belge.

Le Marocain est toujours entre les mains de la police marocaine. Il est en ce moment toujours interrogé sur place et on ignore à ce stade de l'enquête s'il sera transféré en Belgique, nous informe Sébastien Rosenfeld ce midi pour le RTL fino 13h. Ses éventuels complices et ses motivations ne sont pas encore connus.