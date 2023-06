Attaque au couteau dans la Drôme en 2020: l'assaillant peut être jugé après expertises

Une troisième expertise a conclu que l'homme soupçonné de l'attaque mortelle au couteau à Romans-sur-Isère (Drôme) en 2020 présentait une altération de son discernement et qu'il pouvait donc être jugé, a indiqué lundi une source proche du dossier, confirmant une information du Dauphiné libéré.

"Si l'accès psychotique aigu hallucinatoire paranoïde n'est pas à remettre en cause en amont des faits, il ne semble pas inscrit dans le cadre d'une psychose chronique dont souffrirait" Abdallah Ahmed-Osman, réfugié soudanais de 36 ans, estiment les psychiatres dans leur expertise signée le 20 juin et consultée par l'AFP.

Selon eux, le suspect présentait au moment des faits "une personnalité fragile ayant particulièrement souffert de l'état d'isolement dans lequel (il) se trouvait alors", "une symptomatologie dépressive atypique" qui l'aurait conduit à "(mépriser), et (détester) en retour, selon une dichotomie 'mécréants' et 'fidèles' au sens le plus manichéen du terme".