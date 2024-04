Brésil: la justice électorale inflige une amende à Lula

Le Tribunal supérieur électoral du Brésil (TSE) a infligé une amende de 250.000 réais (environ 45.000 euros) au président Luiz Inacio Lula da Silva et à sa coalition électorale pour une vidéo critiquant son adversaire Jair Bolsonaro durant la campagne pour la présidentielle d'octobre 2022.

Lors de ce scrutin, l'ancien président d'extrême droite (2019-2022) a échoué dans sa tentative de réélection en perdant face à Lula au second tour.

Durant les campagnes électorales au Brésil, le recours à la promotion de contenus sur internet -- qui consiste à payer pour augmenter leur visibilité sur une plateforme -- est permis pour mettre en valeur une candidature, mais pas pour critiquer un adversaire politique.

La vidéo en question, promue sur YouTube par la coalition électorale de Lula (qui comprend plusieurs partis de gauche et du centre), compile des déclarations polémiques de M. Bolsonaro tandis qu'une voix off le qualifie d'"incompétent", "menteur" et "inhumain".

En octobre 2022, la juge Carmen Lucia, membre du TSE, avait déjà ordonné que cette vidéo soit retirée de la plateforme.