Crue dans une grotte en Nouvelle-Zélande: le corps d'un lycéen retrouvé

Des équipes de recherche et de sauvetage de la police et des pompiers avaient été déployées mardi en urgence à Abbey Caves, au nord d'Auckland (nord), où un groupe de lycéens qui participait à une sortie en plein air s'était trouvé en "difficulté", selon la police.

"Pour chaque parent, envoyer son enfant à l'école le matin et ne pas le voir rentrer sain et sauf à la maison le soir, c'est le pire cauchemar possible", a déploré le Premier ministre Chris Hipkins, selon le quotidien The New Zealand Herald.

Abbey Caves se trouve à environ cinq kilomètres de la ville de Whangarei et comprend trois grottes "sujettes à des crues soudaines", selon le site internet du conseil municipal.