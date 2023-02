Deux cadavres et un homme armé appréhendé à Stuttgart, en Allemagne

Les pompiers ont remarqué par hasard des flammes dans un appartement mansardé, alors qu'ils revenaient d'une autre intervention. Comme un homme armé d'un couteau se tenait devant le logement, les pompiers ont dû demander l'aide des forces de l'ordre. Lorsque les agents ont voulu intercepter le suspect, la situation est devenue dangereuse, selon le Stuttgarter Nachrichten. L'un des officiers a tiré en direction de l'individu, mais ce dernier n'a pas été blessé, d'après la police.

Après l'immobilisation de l'homme armé, les pompiers ont pu poursuivre leur travail. À l'intérieur de l'appartement, ils ont retrouvé les corps gravement blessés d'une femme de 53 ans et d'un homme de 32 ans. Les deux victimes sont décédées plus tard à l'hôpital. La cause de leurs blessures et leur lien avec le premier homme étaient encore indéterminés mardi soir.