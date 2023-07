Deux piétons mortellement fauchés lundi soir sur le R3 à Fontaine-L'Évêque

Un homme et une femme nés en octobre 1979 ont perdu la vie lundi soir après avoir été mortellement fauchés par plusieurs véhicules sur le R3 à hauteur de Fontaine-L'Évêque (province de Hainaut), ont indiqué mardi matin les pompiers carolos et la police fédérale. Les hommes du feu sont restés plus de quatre heures sur les lieux de l'accident. L'autoroute a été fermée à la circulation.