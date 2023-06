Dix ans de prison pour faits de mœurs et de pédopornographie à Onhaye et Florennes

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mercredi, un homme né en 1951 poursuivi pour deux faits d'atteinte à l'intégrité sexuelle, commis à Onhaye en 2021, et des faits de pédopornographie commis à Florennes, entre 2021 et 2022, à dix ans de prison ferme.

Cet individu a également touché les fesses d'une autre jeune fille, née en 2009, alors qu'elle faisait du patin à roulettes. Il lui a également envoyé de nombreux messages à connotation sexuelle et lui demandait ses photos de sa petite sœur, alors âgée de sept ans.

Le prévenu a premièrement touché une petite fille de huit ans et a tenté de l'embrasser. "Ce jour-là, il était venu prendre un café à la maison. Quand je me suis retournée, il avait disparu. Je l'ai retrouvé à côté de ma fille avec une main sous la couverture", expliquait la maman de l'enfant devant le tribunal.

Enfin, de nombreuses photos à caractère pédopornographique ont été retrouvées sur son ordinateur.

Dans son jugement, le tribunal a notamment tenu compte de la fragilité des jeunes filles, des faits, de la dangerosité et des antécédents du prévenu. Ce dernier avait déjà été condamné à quatre reprises par le passé, pour des faits similaires, à des peines de 18 mois, 3 ans et 6 ans de prison ainsi qu'à un internement de près de 9 ans. L'absence de remise en question, les déclarations du prévenu qui considère qu'un pédophile ne fait pas de mal à un enfant et le fait qu'il remette en question ses condamnations précédentes ont également pesé dans la balance.