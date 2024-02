Drame dans les Alpes françaises: un Belge décède après une chute dans une station de ski

Les médias rapportent que les services de secours seraient rapidement arrivés sur place, mais que la victime était inconsciente et ne respirait déjà plus. Un hélicoptère du Service aérien français (Saf) avait également été déployé, mais l'homme ne pouvait plus être secouru. Il est décédé sur place.

Une cellule psychologique a par ailleurs été mise en place pour prendre en charge les proches de la victime.