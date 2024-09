Du sursis requis contre l'ex-chef des stups pour fausse garde à vue

Dans son réquisitoire, l'avocat général Vincent Auger a dénoncé une "catastrophe policière et juridique" alimentée par "la mégalomanie" de François Thierry, contre lequel il a également demandé une interdiction définitive d'exercer une fonction publique, avec effet immédiat.

"Ne commettez-pas cette injustice", a rétorqué son avocat Me Francis Szpiner, en présentant son client comme un "croisé" de la lutte antidrogues victime d'un "acharnement" et d'un "bras de fer entre la justice et la police".

L'ancien chef de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis), âgé de 56 ans, comparaît depuis lundi devant la cour criminelle du Rhône pour "faux en écriture par personne dépositaire de l'autorité publique" et destruction de preuves.

Il est accusé d'avoir rédigé un faux procès-verbal de garde à vue pour justifier l'extraction de prison, en avril 2012, de son principal indic, Sophiane Hambli.