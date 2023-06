Hervé Bayingana Muhirwa savait mais il a choisi de ne rien dire, affirme la partie civile

Hervé Bayingana Muhirwa "savait ce qui allait se passer" lors des attentats du 22 mars 2016 et il y a "apporté son concours", a affirmé mardi Me Aline Fery, qui représente l'association de victimes Life4Brussels, devant la cours d'assises de Bruxelles. Selon la pénaliste, l'accusé "était parfaitement informé de l'intention de la cellule de commettre l'irréparable".

Pour Me Fery, plusieurs éléments viennent appuyer cette affirmation. "Tout d'abord, il y a son cercle d'amis. Il se crée un réseau d'islamistes radicalisés", a avancé la représentante des parties civiles, citant au passage l'amitié entre Hervé Bayingana Muhirwa et son co-accusé Bilal El Makhoukhi, mais aussi ses relations avec l'un des kamikazes de Zaventem, Najim Laachraoui, et deux autres personnes connues pour leur radicalisation. Elle a également rappelé que l'homme avait hébergé à deux reprises Mohamed Abrini et Osama Krayem.

La pénaliste s'est ensuite attachée à démontrer que, malgré ses dénégations, Hervé Bayingana Muhirwa est bien le "Amine" qui apparait dans certaines pièces du dossier. Pour ce faire, Me Fery a cité plusieurs auditions dans lesquelles Osama Krayem et Mohamed Abrini confirment que ce surnom lui était attribué. "Contester l'incontestable est absurde et montre une absence de remise en question", a-t-elle constaté.