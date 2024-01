"Il faut qu'on contrôle tout": un Flixbus arrêté par la police sur l'E40, trois passagers parlaient d'un projet d'attentat

Le bus a donc été détourné vers le poste de circulation de la police de la route, situé à Wetteren. Trois personnes ont été interpellées et seront interrogées plus tard. Les autres passagers ont, eux aussi, été contrôlés. Si l'extérieur du bus a déjà été inspecté, l'intérieur doit encore être fouillé par un chien de détection d'explosifs. "Les contrôles sont toujours en cours et on verra ce que ça donnera", indique An Berger, porte-parole de la police fédérale. "Les personnes qui étaient dans le bus sont ici, dans un bâtiment, et on leur donne à manger et à boire. Ils veulent continuer leur voyage le plus tôt possible. Il faut d'abord qu'on contrôle tout pour être sûr."

L'appel de la dame a immédiatement été pris au sérieux et d'importants moyens ont été déployés. La police n'a rien laissé au hasard, a en outre rapporté le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt. On ne sait pas encore si la conversation concernait une préparation concrète d'attentat.