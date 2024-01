Comment faire des économies de chauffage: voici les conseils d'un chauffagiste

Depuis le début de la semaine, les chauffagistes sont débordés dû au froid et chacune de leurs interventions devient une urgence, car ils ne peuvent pas laisser les clients sans chauffage. Leurs interventions les plus fréquentes ces derniers temps sont les conduites gelées, dont certaines qui explosent, changer les pièces et relancer les chaudières qui se sont mises en sécurité.

"Bien entretenir son installation de chauffage au complet par un installateur agrée. Isoler ses conduites et protéger son installation au mieux ", sont les conseils d'Andrea Galetta, chauffagiste. Il est également recommandé de toujours laisser une température constante d'une moyenne de 20 degrés dans l'habitation pour éviter de baisser l'inertie de votre bâtiment et de consommer plus.