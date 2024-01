L'Equateur est devenu le principal point d'exportation de la cocaïne avec des répercussions jusqu'en Belgique

L'Equateur est devenu une nouvelle plaque tournante du trafic de drogue mondial avec des répercussions jusqu'en Belgique. "50% dela cocaïne saisie en route vers le port d’Anvers ou dans le port d’Anvers vient de l’Equateur, donc c’est quand même énorme. Cela représente 50 tonnes pour l’année 202. Et la Belgique est l’un des principaux pays destinataires avec l’Espagne et les Pays-Bas", indique Ine Van Wymersch, commissaire nationale aux drogues.

"C’est aussi un investissement clair du gouvernement belge d’avoir quelqu’un sur place. La douane a aussi des gens sur place en Amérique latine. Et ça, c’est vraiment un grand pas en avant, un grand pas structurel pour l’échange des informations", ajoute la commissaire.

Naguère havre de paix, l'Equateur est ravagé par la violence après être devenu le principal point d'exportation de la cocaïne produite au Pérou et en Colombie voisins. Les assassinats y ont augmenté de 800% entre 2018 et 2023, passant de six à 46 pour 100.000 habitants. En 2023, 7.800 homicides ont été comptabilisés et 220 tonnes de drogues saisies.