Info trafic: Grave accident de camion à Zaventem, le ring de Bruxelles est fermé vers Vilvoorde et le trafic à l'arrêt

En région liégeoise, on signale aussi une camionnette sur le flanc sur la E40 Liège-Aix-la-Chapelle à hauteur de Remicourt. 2 bandes sont obstruées en direction d'Aix-la-Chapelle avec des débris sur la chaussée.

Des remontées de files aussi sur l'E40 entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne. Vous ajoutez déjà 15 minutes vers Bruxelles.

Le trafic est à l'arrêt depuis Vilvorde vers Léonard et depuis Wezembeek-Oppem vers Grand-Bigard.

Le point noir de la journée : le ring de Bruxelles à hauteur de Zaventem où un camion s'est couché sur le flanc et a traversé la berme centrale. La chaussée est toujours fermée dans les deux sens.

"Accident avec un camion éventré sur le ring de Bruxelles à hauteur de Zaventem", signale Giovanni ce matin via le bouton orange Alertez-nous.

06h18

Un camion couché sur le flanc à Zaventem

La journée ne commence vraiment pas bien sur le ring de Bruxelles. Un camion s'est couché sur le flanc à hauteur de Zaventem en direction de Halle.

La chaussée est en grande partie bloquée dans les deux sens de circulation. En intérieur, vers Waterloo, on parle de 3 voies bloquées et en extérieur, direction Grand-Bigard, 2 voies sont soustraites au trafic.

Cela annonce beaucoup de ralentissements ce mercredi sur le ring de Bruxelles.

Pour l'instant, vous ralentissez 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Zaventem vers Grand-Bigard et déjà 30 minutes entre Machelen et Woluwé-Saint-Etienne vers Waterloo.

Quels files déjà aussi sur l'E40 entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne. Vous ajoutez 5 minutes vers Bruxelles.