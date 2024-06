23kg de méthamphétamine saisies après une intervention derrière le Cora de La Louvière: trois hommes arrêtés

Une intervention de la police judiciaire fédérale et des unités d’assistance spéciale a eu lieu hier, derrière le Cora de La Louvière, dans un laboratoire clandestin de stupéfiants, confirme le Parquet de Mons.

Celle-ci a eu lieu dans un hangar désaffecté qui ne servait plus à rien et qui a été transformé en laboratoire de drogue. Trois hommes ont été arrêtés (une personne d’origine colombienne, les deux autres d’origine mexicaine). Les trois sont privés de liberté et placés sous mandat d’arrêt.