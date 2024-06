Un touriste belge décède en randonnée sur l'île de la Réunion: malgré des massages cardiaques, il n'a pas pu être sauvé

Un touriste belge de 48 ans est décédé alors qu'il effectuait une randonnée avec sa famille près du Piton de la Fournaise. Malgré la présence de plusieurs groupes de randonneurs, dont certains membres faisaient partie de professionnels de santé, la quadragénaire a succombé des suites d'une crise cardiaque foudroyante.

"J’ai couru vers la personne. On a vu qu’il n’avait plus de pouls et qu’il était en arrêt cardio-respiratoire. On a commencé à le masser", témoigne un infirmier, chez nos confrères de "Linfo.re."