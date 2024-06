Le témoignage poignant de Stéphane Delfosse, victime de la catastrophe de Ghislenghien: "C'était une situation de guerre"

La catastrophe de Ghislenghien reste un des accidents industriels les plus graves de l'histoire de la Belgique, 24 personnes ont perdu la vie et plus d'une centaine de personnes ont été blessées, dont certaines gravement.

Stéphane Delfosse se souvient que c'était la panique sur le site de Ghislenghien : "Chacun essayait de sauver sa peau dans tous les sens du terme". Étant en civil, l'ancien policier supplie un riverain de le conduire à l'hôpital : "Il croise un véhicule de police et sachant que je suis policier, il arrête le véhicule de police et là mes collègues me sortent du véhicule, me place sur le bas-côté de la route et me parlent pour que je reste conscient que je reste parmi eux".

Il ajoute : "Par chance, il y a une ambulance qui arrive également de ce côté-là dans le zoning et qui m'amène à l'hôpital d'Ath directement". Parallèlement, les services de secours de l'hôpital d'Ath s'organisent et le plan "grands brûlés" est déclenché.

Une situation de guerre

Mais très vite, l'hôpital rencontre un problème : "Ath est le seul hôpital dans la région où il n'y a pas plus de 200 lits. Donc il y a un potentiel de réponse hospitalier, relativement faible à recevoir. Sa capacité d'accueil en première vague est limitée à moins de 10 victimes, alors que l'hôpital va en recevoir 50", explique Pierre Todorov, médecin-chef à Baudour en 2004.