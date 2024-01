Info trafic: quel est l'état de nos routes ce jeudi matin?

C'est dans le sud du Pays que la situation est la plus compliquée avec pas mal de camions en ciseaux comme à Longlier et à Neufchâteau.

On signale un accident impliquant un camion qui va poser quelques problèmes de circulation ce matin sur l'E411 vers Bruxelles au niveau d'Aische-en-Refail dans la zone de travaux. On va devoir procéder au dépannage du camion et bloquer la bande de circulation en direction de Bruxelles. Vous serez invité à sortir à la sortie 12 Eghezée et à suivre des déviations locales.

06h10

Les premiers ralentissements

La phase d'alerte routière est maintenue dans une partie de la Wallonie.

Les poids lourds de + de 13 mètres ne peuvent circuler sur la E25 entre l'échangeur de Loncin et celui de Neufchâteau et sur la E42 entre Verviers et la frontière allemande.

C'est d'ailleurs sur cette E25 et également sur l'E411 vers le Luxembourg que les zones de ralentissements sont les plus nombreuses et ce dans les deux sens de circulation. De multiples zones de ralentissements comme entre Habay et Sterpenich vers le Luxembourg (+15 min) ou entre Habay et Longlier-Neuchâteau en direction de Namur (+20 min)