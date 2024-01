Neige: encore de grosses perturbations dans les transports en commun

La situation était compliquée pour les transports en commun ce mercredi à cause de l'abondante couche de neige qui a recouvert le pays. En Wallonie, le TEC est fortement touché. Aucun bus n'est sorti des dépôts dans les provinces de Namur, du Brabant Wallon et de Luxembourg, mais aussi du côté de Liège Verviers et de la région du Centre.

À Charleroi, seul le métro circule. Dans la capitale, tous les bus roulent à l'exception de 4 lignes.