J'ai connu deux attentats, l'un des terroristes, l'autre de l'Etat

Roberto Spitzer a le sentiment d'avoir vécu deux attentats: celui commis à Zaventem le 22 mars 2016 par les terroristes; et l'autre par l'Etat qui a "noyé" les victimes à un "niveau incroyable". L'homme se trouvait dans l'allée 11 de l'aéroport lorsqu'une bombe a explosé, le plongeant dans un "cauchemar", une douleur toujours vive et des problèmes urinaires. C'est ce qu'il a raconté mercredi après-midi devant la cour d'assises de Bruxelles.

"Je ne comprends pas pourquoi essayer de faire le plus mal possible. Il n'y a aucune religion du monde qui dit qu'il faut tuer, faire mal", a déclaré la victime. Roberto Spitzer a pointé les éclats de métal que contenait la bombe, "pas là pour tuer plus fort", mais pour "faire mal aux survivants". "Pourquoi faire mal à des innocents ?"

Le récit de M. Spitzer s'est ensuite concentré sur les violences infligées par l'Administration de l'Expertise médicale (Medex) lors de différents rendez-vous médicaux. Les médecins rencontrés dans ce cadre "nous ont traités de menteurs, étaient toujours très agressifs et pas compréhensifs. Mais les victimes, on n'est pas des menteurs, on vient de traverser l'enfer."