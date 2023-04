"Je lui ai dit que sa vie était en danger", déclare une proche de la victime

Le 24 septembre 2019, Aurélie Montchery se présente au commissariat de Montignies-Sur-Sambre pour dénoncer des faits de coups et de harcèlement qu'elle subit depuis un an de la part de son compagnon, Sébastien De Leenheer. Ce jour-là, elle est accompagnée de sa maman de cœur, qui a témoigné devant la cour.

"Elle m'a raconté certains gestes, qu'il la forçait à avoir des relations sexuelles avec lui. Il choisissait les vêtements qu'elle devait porter pour aller travailler et faire du sport. J'ai vu les photos de ses bleus, elle les envoyait à ma fille. Elle disait que ce n'était plus une vie pour elle. Je lui ai dit que sa vie était en danger. Un jour, elle m'a appelé pour me dire qu'elle était d'accord pour déposer une plainte à la police. Je l'ai accompagnée."