Jusqu'à deux ans requis pour le détournement de 250 véhicules "au détriment de l'État"

Le parquet de Namur a requis mercredi devant le tribunal correctionnel jusqu'à deux ans de prison dans un dossier impliquant sept prévenus dont deux fonctionnaires de la direction des marchés publics et du patrimoine. Ils doivent répondre de faux, d'usage de faux, de détournement par fonctionnaire et de prise d'intérêt.

Les faits sont survenus en 2016, avant la création du Fin Shop, dont la mission est de vendre les objets saisis. Plus de 250 véhicules sont concernés. "Les prévenus ont mis en place un système permettant de s'enrichir sans vergogne au détriment de l'État", estime le substitut Debelle. "Les fonctionnaires concernés étaient en charge des véhicules saisis. S'il s'agissait d'épaves, elles devaient être vendues en lots à des épavistes agréés pour être détruits. Les autres véhicules devaient faire l'objet de ventes publiques. Ces fonctionnaires n'ont pas fait de mise en concurrence et n'ont pas évalué tous les véhicules afin de favoriser les intérêts d'amis vendeurs. Certains véhicules étaient vendus dans des lots d'épaves alors qu'ils n'en étaient pas. Des vendeurs venaient chercher des voitures alors qu'elles n'étaient pas encore payées".

Des peines respectives de deux ans et 18 mois de prison ainsi que des amendes de 2.000 et 1.000 euros sont requises à l'encontre des deux fonctionnaires concernés. Deux ans de prison et 10.000 euros d'amende sont requis à l'encontre de deux vendeurs de voitures. Le parquet réclame six mois et 1.000 euros d'amende à l'encontre de deux autres prévenus et une amende de 1.000 euros à l'encontre d'une société.

Les conseils des prévenus ont souligné le dépassement du délai raisonnable dans le dossier et contestent l'existence de tout détournement. L'acquittement est plaidé pour tous les prévenus.

Le jugement est attendu le 18 octobre.