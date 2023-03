La chambre des mises en accusation prolonge la détention préventive de l'intermédiaire

La chambre des mises en accusation de Bruxelles a prolongé de deux mois la détention préventive de Vincent L., l'un des suspects dans l'enquête sur l'assassinat de Magali W., une mère de famille de 46 ans et de Coline, sa fille de 17 ans, le 24 mars 2022 à Kraainem, a indiqué jeudi le parquet général. Trois hommes, dont un a fait des aveux, sont incarcérés dans le cadre de ce dossier.

Il s'agit de Pierre D., l'ex-compagnon de Magali W. et beau-père de Coline, de Beby N., un homme de 39 ans de nationalité congolaise originaire de Bruxelles et soupçonné d'avoir tué les victimes pour le compte de Pierre D., et de Vincent L., un homme de 36 ans originaire de Libin, qui aurait mis en contact les deux autres suspects.

C'est Pierre D. lui-même qui avait prévenu les services de secours le soir des faits, disant avoir découvert une mare de sang dans le hall d'entrée de la maison. Les secours avaient ensuite retrouvé les corps des deux victimes. Toutes deux avaient été tuées de plusieurs coups de couteau.