L'animateur Gaëtan Bartosz choqué et en pleurs après la finale de Miss Belgique: "J’ai eu très très peur"

Un homme a été interpellé samedi soir à proximité de Plopsaland à La Panne où s'est déroulé la finale de Miss Belgique. L'individu, âgé d'une quarantaine d'années, avait une arme en sa possession et une seconde a été découverte dans son véhicule. Une attaque a sans doute été évitée, a commenté le parquet fédéral en charge de l'enquête.

"On a vu débarquer entre 50 et 100 policiers"

Gaëtan Bartosz, animateur sur Radio Contact, s'apprêtait à présenter l'événement en compagnie de Virginie Claes. Il nous a raconté le déroulement des faits. "À un moment donné, on a demandé d'évacuer toute la salle. On a vu débarquer entre 50 et 100 policiers, je ne sais pas exactement, qui sont rentrés dans la salle. On n'a pas trop compris ce qui se passait", indique Gaëtan Bartosz.

A un moment, une alerte à la bombe est évoquée. "Ensuite, on nous a expliqué qu'on a retrouvé quelqu'un sur le parking avec des armes dans son coffre, avec un gilet pare-balles, avec une voiture de location", indique l'animateur de Radio Contact. "La police a fait rentrer les chiens dans la salle. Ils sont occupés à fouiller toute la salle. Ils sont en train de sécuriser les lieux", ajoute-t-il.

Lors de l'interview, Gaëtan Bartosz nous a confié son inquiétude. "Je ne suis pas très à l'aise parce qu'avec ma collègue Virginie Claes on va se retrouver sur scène. Nous avons eu une discussion avec le bourgmestre de La Panne, qui nous a expliqué ce qui se passait. Il nous a expliqué que tout était safe, que la police restait sur place, que tout va être encadré et qu'il est là pour sécuriser les lieux", précise-t-il. "On a été isolés avec la présentatrice d'un côté, les miss sont de l'autre côté" Durant l'intervention de la police, les participants à l'événement ont été isolés. "Nous, on a été isolés avec la présentatrice d'un côté, les miss sont de l'autre côté. Clairement, les gens ne sont pas très rassurés. On voit que les gens se demandent quoi, les gens ont commencé à regarder leurs téléphones, à intercepter les premières infos. Maintenant, la police et le bourgmestre font tout pour sécuriser les lieux. La police a communiqué avec nous. On vient d'ailleurs d'avoir la visite du commissaire de police, qui nous a dit qu'il ne prendrait aucun risque", conclut l'animateur. La décision a finalement été prise de maintenir la cérémonie. Après l'inspection, la salle a été libérée peu après 21H et le public a pu prendre place. L'événement devait débuter vers 21H30, avec une heure de retard. En pleurs après la cérémonie