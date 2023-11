L'avocate Claudia Van Der Stichelen abattue chez elle: un suspect a été arrêté

L'intéressé, qui a été interpellé mercredi soir, est actuellement entendu avant d'être déféré le cas échéant devant le juge d'instruction d'Audenarde. Le parquet de Flandre orientale ne pourra donner plus d'informations que jeudi.

Le 28 octobre, l'avocate Claudia Van Der Stichelen, âgée de 58 ans, et son fils, 22 ans, avaient été pris pour cible, vers 13h15, par un tireur. La femme est décédée des suites de ses blessures.

D'après le média flamand Het Laatste Nieuws, des témoins ont vu un homme vêtu d'une combinaison grise et d'un sac à dos à proximité du cabinet et la police a retrouvé une arme sur les lieux.

"Il portait une salopette ou un cache-poussière bleu-vert et était en possession d’un sac à dos gris ou de couleur foncée. L'homme est âgé entre 60 et 65 ans. Il mesure 1m80, est de corpulence normale, a de courts cheveux gris courts et une calvitie. Il s’exprime en flamand", avait déclaré la police fédérale dans son avis de recherhce