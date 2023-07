Le nombre d'accidents sur le chemin du travail en hausse entre 2015 et 2021

Le nombre d'accidents survenus sur le chemin du travail a augmenté entre 2015 et 2021, selon des chiffres révélés mercredi par l'assureur AG. L'entreprise a analysé plus de 24.000 dossiers et constaté que plus de trois quarts des victimes se retrouvent en incapacité de travail à la suite de ces événements.

Plus de trois personnes impliquées sur quatre ont été en incapacité de travail temporaire après un tel incident. L'absence moyenne est de 40,5 jours entre 2015 et 2021, un chiffre relativement stable au fil des ans.

Selon les données relevées par AG Insurance, le nombre d'accidents sur le chemin du travail a augmenté de 26% entre 2015 et 2019. Ce chiffre a même grimpé d'année en année dès 2016, avant que la crise sanitaire entraîne un répit en 2020. Une hausse de plus de 21% a été notée dès l'année suivante.

Les victimes d'accidents impliquant une moto ou un cyclomoteur sont plus longtemps absentes, avec une moyenne de 61,5 jours d'incapacité de travail. Ce sont ensuite les utilisateurs de speed-pedelecs et de trottinettes électriques qui risquent une plus longue période d'absence. AG a également rapporté que le nombre de jours d'absence a tendance à augmenter avec l'âge de la victime.

Depuis 2019, les accidents à vélo sont plus nombreux que ceux impliquant une voiture, a encore constaté AG. Dans plus de la moitié des cas, ils sont dus à des dérapages et à des chutes. Les collisions impliquant une bicyclette concernent en moyenne un cas sur cinq.

Enfin, les accidents sur le chemin du travail ont tendance à être plus fréquents durant les mois d'hiver (de novembre à février), quel que soit le mode de transport.