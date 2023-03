Le quadragénaire anversois enlevé sur un parking d'autoroute relâché

L'Anversois âgé de 49 ans, qui avait disparu fin février, victime présumée d'un enlèvement sur le parking de l'autoroute de Waarloos, le long de la E19 en direction d'Anvers, a été relâché, rapportent mardi les journaux Gazet Van Antwerpen et Het Laatste Nieuws. Son ravissement est sans doute en lien avec le milieu de la drogue.

Le 22 février, le quadragénaire avait convenu d'un rendez-vous sur le parking de l'autoroute de Waarloos. Il a alors été maîtrisé par plusieurs suspects, masqués et encagoulés, trainé dans une voiture et emmené dans un endroit inconnu des enquêteurs où il aurait été retenu contre son gré. La police et le parquet avaient lancé un appel à témoins, mais sans résultat.

Le motif de cet enlèvement n'est pas encore clair, mais il est probable que l'homme soit lié au milieu de la drogue. Plusieurs médias parlent d'un lien présumé avec le vol ou la disparition d'une grande quantité de stupéfiants.