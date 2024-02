Le rapport de l'UE sur l'État de droit n'est que faiblement appliqué

Mais il n'a "aucune force exécutoire", dès lors que ses recommandations ne sont pas contraignantes, et repose donc sur la bonne volonté des États membres.

Ce rapport, qui examine les systèmes judiciaires nationaux, les cadres de lutte contre la corruption, le pluralisme et la liberté des médias, ainsi que d'autres questions institutionnelles en lien avec l'équilibre des pouvoirs, constitue "une importante mesure de prévention", selon l'instance publique d'audit.

Résultat: en 2022 et 2023, à peine un dixième des recommandations ont été intégralement mises en œuvre, seule une moitié ont été concrétisées (au moins partiellement), et plus d'un tiers sont restées lettre morte. La Cour demande d'augmenter le taux de mise en œuvre des recommandations, sans aller jusqu'à préconiser de les rendre contraignantes.