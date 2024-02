Les avocats de Panzeri se disent "effarés" par la partialité d'un enquêteur

Les avocats de Pier Antonio Panzeri ont réagi mardi à la diffusion, lundi, des propos d'un enquêteur, selon lequel Panzeri ment dans le dossier Qatargate. Me Laurent Kennes et Me Marc Uyttendaele se sont dits "effarés par la partialité de cet enquêteur et par le contenu de ses déclarations". Selon eux, ces propos "manifestent une hostilité majeure" non seulement à l'égard de leur client, "mais également des autorités judiciaires et politiques du pays".