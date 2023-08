Les États-Unis vont extrader un Sud-Coréen impliqué dans le naufrage meurtrier d'un ferry

Cet accident avait traumatisé la Corée du Sud. Le choc avait cédé la place à la colère quand l'enquête avait établi que ses causes principales étaient un réaménagement illégal du navire, une soute surchargée et des manquements de l'autorité de régulation qui entretenait une connivence malsaine avec l'opérateur.

Yoo Hyuk-kee, qui résidait aux États-Unis, avait été arrêté en 2020 à New York. Selon le ministère de la Justice, il arrivera vendredi à l'aube à l'aéroport d'Incheon, près de Séoul.

Il est accusé d'avoir détourné 29 milliards de wons (22 millions de dollars) des caisses de l'entreprise, dont il était le principal actionnaire. Les autorités sud-coréennes estiment que le détournement de ces sommes avait empêché la compagnie d'investir dans des mesures de sécurité fondamentales, qui auraient pu prévenir le naufrage du Sewol.

Le père du suspect et patron de Chonghaejin, Yoo Byung-eun, qui était également le chef d'un groupe religieux, avait pris la fuite après l'accident. Son cadavre en état de décomposition avancé avait été retrouvé deux mois plus tard dans un champ, l'autopsie échouant à déterminer les causes du décès.