Procès Pharmaceutica: les prévenus minimisent leur rôle

Les prévenus se voient reprocher des préventions liées à un trafic de produits stupéfiants au sein d'une organisation criminelle. La principale prévention est d'avoir importé, exporté, transporté et détenu des produits stupéfiants, entre novembre 2017 et octobre 2021, en faisant partie d'une association en qualité de membre. Ils se voient aussi reprocher d'avoir fait partie d'une organisation criminelle en qualité de membre et d'avoir utilisé l'intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses, la corruption ou d'avoir recouru à des structures commerciales pour faciliter ou dissimuler les infractions.

Un Albanais âgé de 41 ans avait été arrêté à Modave, où un hangar avait été transformé en laboratoire. Il détenait aussi quatre Kalachnikovs et un pistolet Glock. Mais il a affirmé qu'il ne travaillait à l'emballage de pains de cocaïne que depuis 15 jours, après avoir accepté trop facilement une proposition de gain rapide.