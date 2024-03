Quatre ans requis contre deux prévenus pour trafic de drogue dans le centre de Namur

Le parquet de Namur a requis jeudi devant le tribunal correctionnel quatre ans de prison à l'encontre de deux hommes, poursuivis pour trafic de stupéfiants. L'un d'eux doit également répondre de rébellion et coups sur un agent de police. Deux ans de prison ont été réclamés contre un troisième prévenu, absent à l'audience.

Le 27 octobre 2022, alors qu'il était au parc Louise-Marie, il a pris la fuite à la vue d'un véhicule du groupe d'intervention spéciale. Il s'est débarrassé de 40 euros et de 16 grammes de cannabis. Lors de son interpellation, il a frappé un agent à l'arrière du crâne.

Souffrant d'un problème d'alcool, le premier protagoniste a été intercepté à plusieurs reprises par la police. En septembre 2021, il était ivre et agressif dans un train en gare de Namur. La police avait retrouvé 116 grammes de cannabis sur lui.

En janvier 2023, il a une nouvelle fois été interpellé alors qu'il était ivre et posait problème dans un magasin de nuit. Il a finalement été placé sous mandat d'arrêt en novembre dernier, alors qu'il cachait de la drogue sur la roue d'un véhicule, rue Rogier.

Des captures d'écran relatives à la comptabilité d'un trafic de drogue, des photos de liasses de billets et des itinéraires de livraison de stupéfiants ont été trouvés dans le téléphone de son co-prévenu. Le suspect aurait vendu, selon les enquêteurs, pour plus de 50.000 euros de cocaïne et d'héroïne dans le centre de Namur, pour le compte d'une filière basée aux Pays-Bas.

Les conseils des deux prévenus ont plaidé des peines assorties de sursis, simple pour l'un, probatoire pour l'autre, pour ce qui dépasse la détention préventive déjà effectuée.